Кількість жертв циклону в США перевищила 70

Штормовий циклон на півдні США забрав життя вже 72 осіб, передає Assoсiated Press. Найбільше жертв у штаті Алабама - 58 чоловік. У одному місті Тускалуза стихія забрала 15 життів. Значних руйнувань зазнали комплекс будівель університету і багато міських об`єктів.

Робота АЕС в штаті Алабама з середи припинена після того, як через торнадо відключилися зовнішні джерела живлення станції, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника АЕС. Через сильні пориви вітру спрацював аварійний захист трьох ядерних реакторів, були відключені лінії електропередачі. Система безпеки АЕС працює, її забезпечують дизельні генератори, підключені одразу після зупинки подачі звичайного живлення. АЕС готова продовжити роботу в нормальному режимі, проте її керівництво поки не поспішає віддавати розпорядження про запуск, оскільки прогноз погоди поки залишається невтішним.

У штаті Міссісіпі загинули 11 людей, двоє - в Джорджії, один - у Теннесі. В Арканзасі, Алабамі й Теннесі через торнадо і повені оголошено надзвичайний стан, що дозволило залучити до боротьби із стихією додаткові ресурси.

За даними Національної метеорологічної служби США, стихія може торкнутися 21 штату США від регіону Великих озер до Мексиканської затоки. Служба попереджає населення про загрозу торнадо, граду, повеней і блискавок у ряді районів Алабами, Джорджії, Міссісіпі. У вівторок було зафіксовано більше 50 торнадо.

Президент США Барак Обама висловив співчуття у зв`язку із загибеллю людей і пообіцяв штату Алабама федеральну допомогу.