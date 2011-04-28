Як позбутися набряків на ногах?

Позбавитися набряків може використання ефективних методів. Лікарі радять переступати з носка на п`яту кілька разів підряд, розминаючи м`язи гомілки. Багато хто підтримує себе в хорошій формі і відвідує часто тренажерні зали.

Жінки часто скаржаться на болі в ногах, на появу набряків. За словами лікарів, поява набряків може бути пов`язана із захворюваннями нирок, серця, лімфатичних судин.

Причина часто може бути і у варикозному розширенні вен, тому необхідно пройти діагностику і ефективне лікування. Від набряків можна також використовувати спеціальні мазі.

Проте більшість мазей мають не лікувальну, а тільки профілактичну дію. Мазі сприяють поліпшенню циркуляції крові і венозного відтоку, але не усувають головну причину виникнення набряків.

Якщо починають хворіти ноги, відразу ж слід звернутися до флеболога, оскільки профілактика завжди краща, ніж лікування.

Якщо з`являються сильні набряки на ногах, це є симптомом появи серйозної хвороби лімфеденоми, при якій порушується нормальний відтік лімфи через лімфатичні судини.

Якщо з`являються увечері набряки ніг і вранці не зникають, а в місцях набряків змінюється шкіра, то велика ймовірність того, що у людини з`явилася лімфеденома, слід терміново звернутися до лікаря.

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