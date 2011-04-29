Соя - чудове болезаспокійливе

Багато хто буде дуже здивований, коли дізнаються, що сою можна використовувати як болезаспокійливе. Але тут немає нічого дивного і вражаючого. Соя містить таку особливу речовину, як генистеїн. Останніми роками про нього було написано багато статей в пресі щодо його протиракових властивостей.

Проте лише недавно учені виявили, що генистеїн має сильну протизапальну дію, яка часто може зменшувати біль, так само як це роблять різні знеболюючі, повідомляє ІА “Казах-Зерно”.

Група дослідників вивчила здатність генистеїну полегшувати біль в дуже серйозних випадках: у дітей, які повинні були пройти декілька процедур хіміотерапії. Учені вже знали, що генистеїн сенсибілізує ракові клітини до хіміотерапії і опромінювання.

Що ж іще є в сої такого, що робить її такою корисною для людей? Відповідь проста. Всі соєві продукти містять клітковину, вітаміни групи В, кальцій, омега-3 жирні кислоти, і, звичайно ж, білок.

newsland.ru