Наскільки небезпечна вагітність в 40 років?

Останні статистичні дослідження показали, що кількість жінок, які вперше завагітніли в 30-39 років, підвищилася в 2,5 разу. При цьому кількість жінок, які вперше завагітніли в 40-літньому віці, збільшилася на 50%.

Багатьох жінок цікавить питання про вагітність в 40 років і на скільки це небезпечно?

Кваліфіковані фахівці вважають найоптимальнішим і безпечнішим віком для зачаття дитини період від 20 до 24 років. Але в цей період небагато жінок готові узяти на себе відповідальність стати матір`ю.

Учені стверджують, що жінка, яка зберегла до 40 років хороше фізичне здоров`я, яка не мала викиднів і не є безплідною, має високі шанси народити здорову дитину, як і жінка, що народжує в 20-літньому віці.

Вагітність в 40-літньому віці не може бути повністю безпечною і ідеально проходити, але все-таки ризик не такий великий, як про нього думають жінки, а в більшості випадків ризик можна звести до мінімуму. У цьому віці існує ризик виникнення проблем, пов`язаних з фіброзними пухлинами і ендометріозом.

Проте, все ж таки можна всі ці ризики звести до мінімуму, якщо запланувати майбутню вагітність, підготувати нормальну фізичну форму, займатися фітнесом або гімнастикою і т.д.

shelk.org