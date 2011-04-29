Як лікувати молочницю?
Молочниця - це захворювання, викликане грибком “кандида”. Найчастіше це захворювання не локальне, а глобальне, тобто в цьому процесі задіяний весь організм. Щоб зрозуміти, як воно розвивається необхідно прочитати про порушення в лімфосистемі. До цього захворювання потрібно ставитися дуже уважно, бо хронічна молочниця або інші запальні процеси можуть, врешті-решт, привести до раку. Зазвичай медики молочницю лікують ністатином або леворином. Але ретельніше лікування повинне включати наступні заходи:
- Заходи щодо зміцнення імунітету
- Очищення лімфосистеми (корінь солодки)
- Очищення товстого кишечника (зокрема корисно пити відвари пижма, полину)
- Дуже корисно їсти журавлину або калину (вбивають трихомонад)
- Медикаментозне лікування молочниці
І ще один момент. Буває, що молочниця з`являється при лікуванні запальних процесів метронідазолами. Це відбувається через те, що грибок кандида “розпаковується” з трупів трихомонад, яких вбиває метронідазол.