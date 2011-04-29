Які продукти вилікують вугрі

За словами американських фахівців, без зміни харчування юнацькі вугрі неможливо вилікувати. При переході на правильне харчування у багатьох випадках дефекти шкіри зникають.

На думку фахівців, основною причиною виникнення вугрів є різкі зміни рівня цукру в крові, які ведуть до підвищеного зростання гормонів. Необхідно, щоб рівень цукру був стабільним.

Медики радять відмовитися від продуктів, що містять високий глікемічний індекс. Медики радять вживати в їжу зелень, нежирне м`ясо, боби, горіхи, фрукти, злаки, а також овочі, рибу.

Окрім цього, медики рекомендують пити більше свіжих соків. Всі ці продукти необхідно вживати в їжу, оскільки в них міститься багато корисних вітамінів і мікроелементів.

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