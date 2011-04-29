Як лікувати очі?

У китайській медицині (і це підтверджено) вважається, що здоров`я очей залежить від печінки і жовчного міхура. Тому перше ваше завдання при лікуванні очей – привести в порядок печінку і жовчний міхур. Друге, що ви повинні перевірити – стан вашого шийного відділу хребта. Якщо він не в порядку – масажем, йогою, гімнастикою приводьте себе до норми. Третій етап це пальмінг (вправи для розслаблення очей). Якщо йдеться про далекозорість, то необхідно також робити гімнастику для очей (тренувати м`язи). І найостанніше - це вживання в їжу моркви, чорниці і т.п.

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