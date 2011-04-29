Жертвами торнадо на півдні США стали близько 300 осіб

Жертвами серії торнадо на півдні США стали, за офіційними даними, близько 300 чоловік. Учорашні смерчі – найбільш руйнівні в США за останні 40 років.

Як повідомляє радіо «Свобода», найсильніше постраждав штат Алабама, де загинуло щонайменше 195 чоловік.

Жертви і руйнування зареєстровані ще в п`яти штатах. Ураган змітав цілі райони, перевертав машини. Зруйновані будинки і лінії електропередач.

Президент США Барак ОБАМА, який планує сьогодні відвідати Алабаму, пообіцяв потужну федеральну підтримку при відновленні штату.

За даними Національної метеорологічної служби США, більше людських життів забрала тільки серія торнадо, що пройшли територією країни 3 квітня 1974 року.