Що лікує черемша

Не обходьте стороною черемшу. Адже з неї можна приготувати цілий арсенал домашніх ліків. Їх рецептами з нами поділилася лікар-натуропат Олена Світко.

РЕВМАТИЗМ: дрібно нарізуйте черемшу, розімніть, збризніть рослинною олією, кашку загорніть в марлю. Прикладайте до хворих місць на 1,5 год. щодня 2 тижні.

АВІТАМІНОЗ: додайте в салат по 5 — 10 г черемші в день.

НЕЖИТЬ: кашку стовчених цибулин черемші загорніть в марлеву серветку, зробіть турунди і вкладіть в ніс на 10 хвилин перед сном.

ГІПЕРТОНІЯ І БЕЗСОННЯ: подрібніть листя, цибулини черемші, засипте доверху в пляшку, залийте горілкою, залиште в теплому місці на 2 тижні. Приймайте 4 р. в день по 15 крап. на 100 мл води (2 тижні).

УВАГА! Черемша протипоказана при панкреатиті, холециститах, гепатитах і запаленнях шлунку і кишечника.

segodnya.ua