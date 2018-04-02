Вісім порад для здорового сну

Якщо ви можете похвалитися тим, що у вас по-справжньому міцний і здоровий сон - вам пощастило. Але, на жаль, з кожним днем серед нас стає все більше тих, для кого хороший сон перетворюється на нездійсненну мрію. І справа тут навіть не в тому, що у більшості на нього просто не вистачає часу. Найчастіше складається парадоксальна ситуація: спати хочеться дуже, але заснути, на жаль, не виходить ніяк. Між тим, за даними фахівців, в даний час близько 30 відсотків населення страждає від безсоння. І ці цифри стосуються лише тих, хто рано чи пізно, але все-таки наважується звернутися за професійною допомогою. А скільки ще нещасних, які щоночі продовжують відчайдушно перевертатися з боку на бік і вже не сподіваються коли-небудь знову знайти нормальне засипання?

Спокійний сон дає нам міцні нерви і радісний стан душі. І навпаки. Ви тільки уявіть, як на ранок буде відчувати себе людина, яка всю ніч безуспішно намагався заснути. Млявість, розбитість, відсутність концентрації уваги, апатія до всього, що відбувається навколо, безсилля, відчай - ці та ще багато подібних симптомів зі світанком не змусять себе довго чекати.

Безсоння викликається різними чинниками. Стрес, неспокій, депресія, біль або нездужання, різка зміна режиму дня, зміна часових поясів - ось найпоширеніші причини цього підступного явища. У одних вона виражається в порушенні засипання. В інших це часті нічні пробудження. В обох випадках приємного мало, але опускати руки не варто. Якщо вам дорогий ваш повноцінний сон, і найголовніше - є бажання повернути собі нормальне самопочуття, то знайте, що подолати безсоння можна навіть власними силами. Не вірите? А ви спробуйте ...

1. Склянка теплого молока з медом, випита хвилин за п`ятнадцять до сну, здатна заспокоїти нерви і викликати сонливість. Це надійний засіб перевірено не одним поколінням. Найголовніше, вибираючи даний спосіб боротьби, захистити себе від інших ворогів засипання.

2. Не подобається молоко? Спробуйте ромашковий чай з ложечкою меду або тростинного цукру. Приємний ласкавий аромат ромашки допоможе розслабитися і скинути з себе накопичився за день вантаж турбот. Проявіть в цій справі маленьку хитрість. Створіть навколо себе особливу атмосферу спокою. Прийміть ванну, надягніть улюблену піжаму, налийте чай в красиву чашку, влаштуйтеся в зручному кріслі або на м`якому дивані, приглушіть світло і відстороніться (тепер вже до ранку) від усіх хвилюючих вас проблем. Побудьте наодинці з собою, зі своїми мріями і лише приємними думками.

3. Як вже згадувалося вище, можна вдатися до прийняття розслаблюючої ванни. Вода повинна бути теплою, а в якості корисного доповнення зверніть увагу на відвар тієї ж ромашки або кореня валеріани. Заспокійлива сіль, запалені свічки, спокійна музика - все це тільки вітається.

4. Непогано допомагає і масаж стоп, виконаний, наприклад, з ароматичною олією лаванди. Масаж легко зробити самостійно, але при бажанні можна довірити цю приємну процедуру і рукам другої половинки.

5. Якщо відчуваєте, що щовечірній перегляд телевізора перед сном не йде на користь вашому засипанню, проведіть експеримент. Відмовтеся від цієї звички хоча б на пару днів. Бути може, саме він розбурхує вашу свідомість і всіляко перешкоджає подальшому швидкому засипанню.

6. Те ж саме можна сказати і про комп`ютер. Всі незавершені справи за допомогою чудо-техніки спробуйте вирішувати трохи раніше за часом. І вже тим більше відмовтеся від електронного спілкування перед сном з ким би то не було. Залиште цей час тільки для себе коханих. Ніяких порад подругам, обговорення новин, перегляду нових повідомлень і листів і т. д.

7. Якщо ви прокинулися серед ночі і розумієте, що ситуація повторюється: все, сон уже не повернути... Не думайте про те, що знову тільки втрачаєте час. Ця думка проганяє останню надію заснути. Якщо вже зовсім не спиться, скажіть собі, що це вдалий час можна витратити з користю. Наприклад, приготувати сніданок для своїх домочадців. Іноді це дуже навіть добре спрацьовує. Лінь залишати теплу постіль і займатися набридлими домашніми клопотами? Не виключено, що подібні думки швидко перенесуть вас замість кухні в бажане сонне царство.

8. А ще не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі і обов`язковий режим дня (відхід до сну і пробудження в один і той же час перетворіть на правило). Уникайте непотрібного вживання перед сном кави або міцного чаю. Виключіть переїдання, але й не моріть себе голодом, вибирайте золоту середину!

Нехай час перед сном буде тим солодким моментом, коли все зайве залишається за порогом вашої спальні, а в її стінах панує особлива атмосфера затишку, гармонії, спокою та повного спокою, яка не може не гарантувати безтурботний сон і приємні сновидіння. Засинаючи, не думайте ні про що. Усі плани і думки залиште на час неспання. Не дозволяйте навіть найважливішим питанням красти у вашого організму дорогоцінні хвилини розслаблення і відновлення. Адже тільки так можна наблизитися до того, що називається сонним станом. А там, дивись, і богатирський сон не змусить себе довго чекати!

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