Нью-Йорк: 8-річний учень продав у школі заряджений пістолет

14:49, 29 квітня 2011
Зарубіжні новини
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Лише за три долари...

Восьмирічний учень початкової школи в нью-йоркському районі Куїнс приніс у школу повністю заряджений пістолет з патронами калібру 9 міліметрів і продав його третьокласнику за три долари.

Про це пише з посиланням на поліцію газета "Нью-Йорк пост".

Школяр, який купив пістолет, приніс своє покупку додому і показав її матері, котру охопив жах і вона повернула зброю в школу. Адміністрація школи викликала поліцію, яка встановила хто був продавцем. Батько хлопчика був затриманий і надає свідчення в поліції, зазначає РІА «Новости».

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