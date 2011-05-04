Дієта, яка врятує нирки

Як показали дослідження на мишах, що страждали від діабету, низьковуглеводна дієта з великою кількістю жирів всього за два місяці практично відновила нирки гризунів. Цей достатньо екстремальний режим харчування має назву кетогенної дієти.

Зазвичай кетогенну дієту використовують для допомоги дітям, страждаючим від епілепсії. В ході дієти організм позбавляється вуглеводів і цукру, що примушує його почати спалювати запаси жиру для отримання необхідного "палива". При звичайному режимі харчування організм для цих цілей користується глюкозою. Кетогенна дієта відрізняється надзвичайною жорсткістю у відборі продуктів харчування, так що її рекомендується проходити під контролем експертів.

Як правило, до складу подібної низьковуглеводної дієти включаються яйця із вершками, бекон і омлет з маслом, або салат-латук з майонезом. Лікарі достатньо давно теоретизували про те, чи може кетогенна дієта допомогти діабетикам за рахунок блокування токсичної дії глюкози.

news.siteua.org