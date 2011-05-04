У Єгипті автобус упав у Ніл, потонули 22 людини

22 людини загинули, ще четверо постраждали в результаті падіння автобуса з порома в річку Ніл. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на МВС Єгипту.

У районі міста Бені-Суейф у центральній частині Єгипту автобус, що перевозив жителів одного з навколишніх сіл, впав з порома у воду і затонув. Всього в автобусі було близько 34 чоловік, все - місцеві жителі. Пошуково-рятувальна операція триває, поліція розслідує обставини трагедії.

У Єгипті, населення якого налічує більш як 80 мільйонів чоловік, відзначається один з найбільш високих у регіоні рівнів смертності на дорогах. Щорічно в країні в результаті ДТП гине близько 8 тисяч чоловік, близько 30 тисяч одержують травми.