Чим корисні перепелині яйця

Перепелині яйця не заразять сальмонельозом, в них немає холестерину, і зберігатися вони можуть до півроку – всі ці твердження не більше ніж міф. Яєчна “малишня” далеко не така ідеальна, проте достоїнств у неї дійсно багато.

Як і в курячих яйцях, в перепелиних (точніше – в їх жовтку) присутній холестерин, тому далеко не всі люди можуть ними спокійно ласувати. З сальмонельозом теж не все гаразд. У перепелиць висока температура тіла (+42градусів С), при якій бактерія гине, до того ж пори на шкаралупі дуже дрібні, і шкідлива паличка не може проникнути всередину яйця. Тому найсвіжіші перепелині можна сміливо пити сирими, готувати з них ніжний гоголь-моголь, а жовток використовувати для вишуканого тирамису і ситною карбонари. Якщо ж продукт неправильно зберігали і в шкаралупі з`явилися тріщини, про безпеку не може бути і мови. Саме тому лікарі радять не ризикувати своїм здоров`ям і вживати тільки приготовані перепелині яйця.

domik.net