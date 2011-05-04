Як правильно вибирати сир

10:15, 04 травня 2011
Зарубіжні новини
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Кисломолочні і сичужні

За механізмом згортання молока сири діляться на кисломолочні і сичужні.

У кисломолочному сирі білок згортається під дією молочної кислоти за декілька днів. Не з чуток про це знають ті, хто хоч раз самостійно готував домашній сир. До таких сирів належать: вершковий і топлений сири. У них у всіх смак нагадує кисле молоко.

У сичужному сирі молоко за 30-60 хвилин згортають за допомогою сичужного ферменту ренніну. Сам він в реакцію не вступає і потрібний лише для того, щоб прискорити процес.

Сичужний фермент виробляється в шлунку телят, щоб його виділити, необхідна тварину убити. Отже, вегетаріанцям і іншим "зеленим" такий сир не до душі.

Якщо для вас моральний аспект теж важливий, умовте продавщицю показати "рідну" упаковку сира - на ній обов`язково буде вказаний його родовід. Хоча, напевно, простіше відмовитися від сирів взагалі, оскільки практично всі популярні сорти приготовані саме таким способом.

ivona.bigmir.net

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