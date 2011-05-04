Інформацію про події на АЕС «Фукусіма-1» тримають у таємниці

Уряд Японії визнав, що тримав у таємниці щонайменше 5 тисяч вимірювань і оцінок розповсюдження радіації у зв`язку з подіями на АЕС «Фукусіма-1».

Це було зроблено з метою недопущення можливої паніки, повідомив журналістів глава секретаріату об`єднаного штабу з ліквідації аварії на атомній станції, радник прем`єр-міністра Японії Госі ХОСОНО, повідомляє «Газета.ру».

«Така позиція була помилковою», – цитує ІТАР-ТАСС урядовця. Радник прем`єра запевнив, що надалі вся інформація про АЕС «Фукусіма-1» оприлюднюватиметься і розповсюджуватиметься негайно.

Представники низки західних країн одразу після аварії на «Фукусімі-1» звинувачували японську владу у недостатньому інформуванні, а експерти вказували на те, що багато даних про радіаційне зараження і стан справ на станції суперечать одне одному.