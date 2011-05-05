Як худнуть французькі манекенниці

От так виглядає дієта французьких манекенниць. Вранці - чашка зеленого чаю з ложкою меду. Трохи пізніше - чашка кави з молоком, один сухар з маслом.

Годин у 12.00 - салат з редиски, моркви, зелені, помідорів, шматочка плавленого сиру і декількох крапель лимонного соку для заправки. Все це заїдається йогуртом.

Годин в дві-три дня - ще одна чашка зеленого чаю або будь-якого чаю на травах.

Увечері - скибочка шинки, яйце некруто, зелень або курячі грудки, запечені в грилі із зеленою квасолею.

Перед сном - остання чашка чаю.

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