Чим корисна фолієва кислота

Прийом фолієвої кислоти (вітаміну B9), як відомо, до початку і під час вагітності сприяє нормальному розвитку плоду і рятує від дефекту нервової трубки, який відомий під назвою міжгір`я хребта. В більшості випадків при виявленні цього дефекту вагітність доводиться припиняти.

Проте, як довели учені з Німеччини, розвиток цього дефекту можна уникнути в 85-100% випадків, якщо додавати в продукти харчування фолієву кислоту.

Обов`язкове збагачення продуктів харчування кислотою викликає в Німеччині гарячі суперечки. Існує думка, що надмірна кількість цієї речовини може спровокувати розвиток раку.

Дослідники Вольфганг Геррманн (Wolfgang Herrmann) і Риму Обайт (Rima Obeid) проаналізували декілька міжнародних досліджень і прийшли до висновку, що такі підозри не підтверджується на практиці. Наприклад, ніякого зв`язку між збільшенням кількості випадків розвитку раку прямої кишки і прийомом кислоти в Канаді і США виявлено не було.

Збільшення кількості виявлених випадків раку пов`язане з удосконаленням методики діагностики, стверджують вони.

newsland.ru