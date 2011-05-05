Шашлик зміцнює кістки і нерви

І чому ж вважається, що все приємне або шкідливе, або аморальне! А як без смакоти прожити, того й дивися впадеш в депресію. Ось, наприклад, як уявити собі травневі свята без виїзду за місто і димлячих соковитих шашликів з рум`яною скориночкою? Деякі дієтологи гудять їх за велику кількість жирів і канцерогенність (тобто вміст речовин, які потенційно можуть бути винні в утворенні ракових клітин).

Але тут наука виявилася на нашому боці! Адже канцерогенні речовини утворюються при смаженні м`яса на олії (і, власне, в самій олії при її нагріванні, особливо багатократному). М`ясо ж, приготоване без застосування олії в плані утворення канцерогенних речовин в рази безпечніше!

У м`ясі, приготованому на вугіллі, зберігається велика кількість життєво важливих вітамінів і мікроелементів:

- вітамін В3, що допомагає нервовій системі.

- вітамін В12, що бере участь в кровотворенні.

- РР (нікотинова кислота), необхідна для активної роботи серця.

- вітамін Р (рутини), який відноситься до антиоксидантів. Він зміцнює капіляри, збільшує міцність стінок судин, допомагає роботі щитовидки.

- а також легкозасвоювані форми заліза, важливого для імунітету, і цинк, необхідний чоловікам для сексуальної функції.

У яловичині ж міститься ще і лінолева кислота, яка нормалізує рівень цукру і холестерину в крові.

Отже м`ясо, що б не говорили прихильники рослинних дієт, для здоров`я корисне. Питання - в якості і кількості.

У порції шашлику приблизно 250 грамів м`яса. У калоріях це:

Яловичина, телятина – близько 200 ккал.

Баранина, свинина – близько 400-500 ккал (залежно від жирності м`яса).

Курка – приблизно 300 ккал.

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