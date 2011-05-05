Кальяни небезпечніші за цигарки, нове дослідження

На тлі тенденції введення повсюдних заборон на куріння популярність кальянів росте. Даним фактом украй стурбовані американські медики з Баптистського медичного центру Wake Forest. За їх словами, багато молодих людей думають, ніби кальян безпечніший на відміну від сигарет, вдаючись до куріння кальяну в компаніях.

Відомо, що в кальяні використовується ароматичний тютюн. Його дим, на відміну від сигаретного диму, м`який, не так обпалює і приємно пахне. Це, якраз, привертає багато людей, що не курять. Так, 22% любителів кальяну ніколи не пробували сигарет. Потім, смакові особливості кальянного диму дозволяють його більш глибоко вдихати, затримуючи в легенів протягом тривалого часу. Виходить, вдыхается більший об`єм диму, чим під час куріння сигарети.

Сам же кальянный дим містить високий рівень токсичних сполук (смол, окису вуглецю, важких металів і канцерогенних хімічних речовин). Під час куріння кальяну людина одержує велику порцію чадного газу і диму в порівнянні з курцями. Окреме питання – чистота трубки кальяну. У кафе і ресторанах її не завжди належним чином очищають. Значить, інфекційні захворювання можуть легко передаватися.

newsland.ru