Сім нез'ясовних загадок медицини

Журнал New Scientist опублікував статтю, здатну спантеличити будь-якого фахівця. Описані в ньому явища викликають здивування, частково – нерозуміння, але є документованими і досліджуються вченими з різних частин світу. Алергія на воду Це звучить абсурдно – враховуючи, що наш організм на 60% складається з води – але у деяких людей дійсно є алергія на воду.

Вони, безумовно, можуть її пити. Проблема викликається контактом води з шкірним покривом. Декілька хвилин ванни або душу – і їх шкіра покривається червоними плямами, що зудять.

Вперше подібний стан (що позначається медичним терміном аквагенна кропив`янка) був описаний в 1964 році. Це досі не знайшло пояснення. Причиною розвитку такої алергії може бути, наприклад, цитотоксична відповідь шкіри на контакт з водою або надвисока чутливість до її іонів.

Люди-химери Уявіть тепер, що генетичний тест показує, що Ви не доводитеся матір`ю своїм дітям, хоча точно знаєте, хто дали їм життя. Це зовсім не наукова фантастика. Такі ситуації відмічені в декількох країнах світу.

Виявилось, що мати в подібних випадках опинялася людиною-химерою (дві людини в одній). Вона – плід злиття двох різнояєчних, тобто що виходять з різних материнських яйцеклітин, близнят.

Ніхто не знає, як часто народжуються люди-химери, але сучасні методики штучного запліднення, очевидно, сприяють розповсюдженню цього явища.

Синдром іноземного акценту Якщо Ви прокинулися з сильним ямайським акцентом не дивлячись на те, що ніколи в житті навіть не чули про цей острів, отже, у Вас розвинувся синдром іноземного акценту.

Найвідоміший подібний випадок відбувся в 1941 році, коли мешканка Норвегії вийшла з шоку після поранення під час бомбардування і почала говорити з сильним німецьким акцентом.

Раніше вважалося, що коріння синдрому психологічне, але тепер учені припускають, що причина його розвитку – пошкодження мовних відділів головного мозку унаслідок інсультів або поранень.

Можливо, акцент як такий і не з`являється, а ми, слухачі, підсвідомо намагаємося класифікувати видозмінену мову постраждалого.

Моргеллонова хвороба Її симптоми: зростання волокон назовні з ділянок шкіри, що зудять, що супроводжується різким болем і відчуттями ворушіння – неначе людина інфікована паразитами.

Тисячі людей на планеті страждають цією хворобою, а причина її невідома.

Звертаючись до лікаря, вони чують, що це – добре відомий розлад психіки, званий маревний паразитоз, при якому хвора людина непохитно переконана, що неприємні відчуття викликані наявністю у вогнищі паразитів.

Хто має рацію? Поки що незрозуміло, але дослідження ведуться. Частина учених вважає, що причина зростання описаних волокон – бактерія Agrobacterium, що викликає розвиток пухлин у рослин.

Безумство короля Георга Британський король Георг III страждав значним психічним розладом, через який його доводилося зв`язувати гамівною сорочкою.

Учені вважали, що причиною цьому служило генетичне захворювання – порфирія. Але в 2005 році в результаті дослідження волосся короля був отриманий несподіваний результат: високі концентрації миш`яку.

Вважається, що ліки, які давалися королеві, містили миш`як, обтяжуючи тим самим його хворобу.

Палець, що смердить У одному з номерів журналу The Lancet за 1996 рік був описаний незвичайний випадок. 29-річний чоловік скаржився на те, що його палець, п`ять років тому випадково проколений курячою кісткою, вже тривалий термін виділяв сморід. Запах був чутний на великій відстані, а оглядати пацієнта в закритому кабінеті було просто нестерпно.

Причина смороду так і не була з`ясована, сучасні антибіотики – передбачалося, що винна інфекція, хоча висіяти мікроорганізми не вдалося – не допомогли пацієнтові. Тому в статті автори просили допомоги колег, які могли стикатися з подібними випадками і успішно їх виліковувати.

Що стало з бідолахою далі? Автор статті зв`язався з колегами, що займалися хворим. Відповідь була ще дивовижнішою: «Через якийсь час хвороба раптом зникла, сама по собі, що це було – незрозуміло».

Людина-дерево Руки і ноги пана Dede, жителя Західної Яви в Індонезії схожі на гілки, а сам він – на напівдерево-напівлюдину.

У чому причина? На щастя для хворого, ця загадка недавно вирішена.

У його стані винен рідкісний вид імунодефіциту, який дозволив папіломавірусу – відомому кожному страждаючому від бородавок – вирватися з-під контролю організму.

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