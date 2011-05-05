Як позбутися лупи

Поява лупи залежить від загального стану організму. Порушення нервової і ендокринної систем, проблеми з травним трактом, статеве дозрівання, хронічні інфекційні захворювання, поїдання у великих кількостях жирної і солодкої їжі, брудна шкіра голови - все це стає причиною виділення неякісного в потрібних об`ємах шкірного сала.

Поява лупи, як стало зрозуміло, це хвороба і причиною її може бути декілька чинників.

Тому перш ніж приступати до самолікування, знайдіть час і відвідайте фахівця, який допоможе вам виявити причину появи лупи, після чого призначить лікування. Можна використовувати спеціальні лікувальні лосьйони і маски, які, після миття голови, наносяться і витримуються 20 – 30 хвилин. У такі препарати як правило входять антимікробні компоненти, протигрибкові і трав`яні екстракти, щоб зняти роздратування.

Звичайні косметичні шампуні від лупи проблеми не вирішать, вони просто змивають луску з шкіри і волосся. Необхідні препарати продаються тільки в аптеках і коштують на порядок дорожче.

Не забувайте! Лупа лише наслідок, а викорінювати потрібно причину захворювання. Для цього деколи досить переглянути систему харчування і відмовитися від шкідливих звичок.

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