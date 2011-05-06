Німецька дієта: 10 кг за два тижні

Німецька дієта дуже популярна в Німеччині. Свого часу на ній сиділа відома німецька актриса Марлен Дітріх. Дієта проста, але досить ефективна. За 14 днів на ній можна скинути до 10 кг.

Ця дієта була розроблена німецькими ученими. Меню задоволене різноманітно і містить деякі калорійні продукти, тому дієту не назвеш жорсткою. Але вона вимагає типово німецької «пунктуальності»: харчуватися слід 3 рази на день; сніданок, обід і вечеря щодня повинні бути в один і той же час; послідовність страв порушувати не можна.

Між їдою рекомендується пити якомога більше кип`яченої або мінеральної води без газу.

Дієта розрахована на 2 тижні і обіцяє позбавити за цей час до 10 зайвих кілограмів.

День 1

Сніданок: чашка чорної кави або чаю, сухар.

Обід: 2 яйця круто, 80 г шпинату, заправленого невеликою кількістю рослинної олії, 1 помідор.

Вечеря: котлета, порція салату з помідорів і зеленої цибулі, заправленого рослинною олією.

День 2

Сніданок: чашка кави або чаю, сухар.

Обід: порція салату з помідорів і капусти, заправленого олією, фрукт: 1 апельсин / 2 мандарини / 1 яблуко / декілька слив.

Вечеря: 2 яйця круто, 200 г вареного м`яса, до 100 г зеленого салату.

День 3

Сніданок: чашка кави або чаю.

Обід: 1 яйце круто, 200 г вареної моркви, заправленої невеликою кількістю олії, 100 г твердого сиру.

Вечеря: 250 г фруктового салату.

День 4

Сніданок: склянка свіжовичавленого яблучного соку.

Обід: 250 г смаженої або вареної риби, 1 помідор, 1 яблуко.

Вечеря: м`ясна котлета, 150 г зеленого салату, заправленого невеликою кількістю олії або соком лимона.

День 5

Сніданок: склянка морквяного соку.

Обід: 200 г смаженої курки, 100 г зеленого салату.

Вечеря: 2 яйця круто, 1 морква + олія.

День 6

Сніданок: чашка чаю, сухар.

Обід: 200 г смаженого м`яса, 150 г салату з капусти, заправленого лимонним соком.

Вечеря: 100 г тертої моркви, заправленої олією, 150 г твердого сиру.

День 7

Сніданок: чашка чаю, сухар.

Обід: 200 г смаженої або вареної курки.

Вечеря: 300 г фруктового салату.

Наступні 7 днів дієта повторюється.

smachno.ua