Чим небезпечні свіжовичавлені соки

Учені заявляють, що не всі фруктові соки корисні.

За словами ізраїльських дослідників, багато з них не менш шкідливі, ніж солодка газована вода і збільшують ризик розвитку хвороби «жирної печінки», передає likar.info.

Зокрема, в ході дослідження з`ясувалося, що, випиваючи більш як 1 літр соку в день, ризик захворіти цією недугою збільшується в 5 разів, а також підвищується ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Всьому провиною фруктоза і цукор, які в соках містятися в підвищеній кількості. Безпечним же називають 1 склянку соку.

newsland.ru