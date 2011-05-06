Як зберегти шкіру чистою і здоровою

Жителі Таїланду дуже уважно ставляться до свого зовнішнього вигляду. Перше, на що звертають увагу як жінки, так і чоловіка - це здоровий вигляд шкіри. Саме стан шкіри, на їх думку, може розповісти про людину і її спосіб життя практично все. У столиці Бангкока буквально на кожному кроці можна зустріти крупні і невеликі центри по оздоровлення шкіри, тим часом лікарі відзначають, що існує декілька щоденних правил для збереження її чистоти і здорового зовнішнього вигляду.

В першу чергу, говорять медики, ретельне умивання треба зробити щоденною звичкою. Очищати шкіру слід тільки м`якими засобами, один раз в день, але витрачати на процедуру слід не менш десяти хвилин, роблячи масаж найбільш проблемних зон - ділянки носа, підборіддя і лоба. Серед інших рекомендацій - правильне харчування, лікарі помічають, що за наявності акне не слід зловживати смаженим і жирним, а також палити. В період запалення і висипань слід уникати перегріву шкіри, знаходження в сауні або лазні.

Безсоння також може стати причиною появи акне, тому лікарі рекомендують спати не меншого 8 годин на добу.

До підбирання засобів по догляду за шкірою також слід ставитися уважно, якщо ви маєте жирну шкіру, варто користуватися тільки кремами на водній основі, радять лікарі.

Серед профілактичних процедур, які можна проводити в домашніх умовах, виділено використання скраба. Проте медики попереджають, що використовувати скраби для шкіри обличчя не слід, краще їх замінити трав`яною пудрою на основі куркуми, тамаринду або спеціальними кислотами.

Що стосується методів кардинального лікування шкіри, то тайці радять застосування лазера. При обробці лазером, говорять медики, пори на обличчі істотно розширюються і подальше лікування антибіотиком матиме колосальний ефект.

Серед продуктів, рекомендованих для поліпшення зовнішнього вигляду, - квасоля, зернові, яскраві фрукти і овочі, вітамін С і Е. Кроме того, ескулапи рекомендують пити зелений чай і червоне вино в невеликих кількостях.

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