Які консерванти шкідливі?

За словами учених, всі добавки є шкідливими, які заборонені для застосування в харчовій промисловості. Як же правильно вибрати найбільш корисні продукти? Перш ніж купувати продукти, слід звернути увагу на склад. У склад входять різні добавки, консерванти.

Антиокислювачі і консерванти зі всіх добавок найбільш небезпечні для людини. Наприклад, консерванти Е 200-Е 299 використовуються для того, щоб продукти довше зберігалися, усувають бактерії. У організмі людини міститься багато таких бактерій.

Дія консерванта майже не відчувається, тоді як він впливає на весь організм. Покупці повинні знати про консерванти, які допущені до застосування в харчовому виробництві: E200 – Сорбінова кислота, E210 – Бензойна кислота, E220 – Діоксид сірки, E234 – Низин, E270 – Молочна кислота, E280 – Пропіонова кислота, E290 – Діоксид вуглецю.

До заборонених консервантів належать наступні: E225 – Сульфіт калію, E227 – Гідросульфіт кальцію, E230 – Бифеніл, дифеніл, E233 – Тіабендазол, E237 – Форміат натрію, E233 – Тіабендазол, E238 – Форміат кальцію, E252 – Нітрат калію. Заборонені консерванти викликають розвиток раку.

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