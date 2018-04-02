Підліток розлучених батьків

Іноді сімейні пари розлучаються. Це факт і нічого тут не поробиш. Є люди, які вважають, що шлюб – це одного разу і назавжди. Але таких насправді мало. Інші, хоч і одружуються з думкою, що ця любов і союз навіки, в черговий складний кризовий момент розлучаються. Якщо сім`я розпадається в той момент, коли діти вступили в підлітковий період, то всім її членам буде особливо важко.

Відійшовши від важкого шлюборозлучного процесу, батьки розходяться в «різні галактики» будувати нове, успішне життя, а діти залишаються в тій же «галактиці», де народилися, росли і жили весь цей час. Вони ще дуже довго чекатимуть дива повернення до колишнього: мама, що всміхнена, зі своєю кулінарною смакотою, не розшарпана, а добра і включена в життя дітей і тата, а не зациклена на собі. Тато, що не завжди забезпечує так, як хотілося б, але що балує всім, чим тільки можна, і присутній постійно. З ним кожен вечір можна подивитися спортивний канал по телику, а коли приходять друзі – розповість щось цікаве, прикриє від мами черговий «прокол», вступатиметься перед дворовим хуліганом-кавалером. Немає вже тієї сім`ї, і ніколи не буде.

Це розуміється підлітками не відразу, а через необхідну кожному кількість часу, іноді через декілька років. Жоден підліток не дозволить своєму батьку, що зламав його життя, легко влаштовувати своє нове особисте життя. Кожного нового маминого кавалера методично виганятиме з території сім`ї, тому що ще живе надія повернення тата. Жодна жінка, що з`явилася поряд з татом, не витримуватиме конкуренції в порівнянні з мамою підлітка. І скільки б тато або мама не міняли своє оточення – всі будуть поганими.

Підлітки дуже винахідливі в своїх капостях. Багато батьків, розібравшись в черговому скандалі, так і не можуть повірити, що таке могло прийти в голову їх дитині. Хтось регулярно не передає дуже важливу інформацію і у претендента на мамину руку методично здають нерви. Деякі підлітки починають хуліганити в школі, знаючи, що мама сама з такою поведінкою не справиться і буде вимушена запросити додому тата. Хай з приводу покарання, та зате вони, хоч ненадовго, будуть знову разом. Хтось розігрує з себе «вмираючого хворого», тільки щоб мамина увага і турбота нікому більше не діставалися, а деякі просто оголошують батьку бойкот.

Що ж робити? Розбиту чашу не склеїш. Сім`ю розірвали батьки. Само собою зрозуміло, що і відповідальність за поранену психіку підлітка несуть вони. На якийсь час доведеться відсунути устрій особистого життя і присвятити його максимально дитині. Іноді розмова не виходить, але опускати руки не слід. Важливо знати, що в подібних бесідах потрібно бути чесними. Діти як лакмусовий папірець – тут же відчувають брехню.

Чим довше після розлучення дитина живе з батьком удвох, тим важче вона впускає в сім`ю нову людину. Це ж стосується і сімей, де ніколи не було батька і мама сама, а іноді за допомогою родичів займалася вихованням дитини.

Дуже важливо, щоб новий обранець (або обраниця) не акцентували увагу на своєму еротичному інтересі до батька! Хоч би на початку спілкування. У підлітковому віці це не прощається! Молодь, що вже переступила з підліткового рубежу в юність не особливо втручається в устрій особистого життя розлучених батьків. Це відбувається з тієї причини, що вони вже залучені більше в своє доросле життя. Їм на руку те, що батьки будуть зайняті не тільки ними, але більшою мірою своєю персоною і новим обранцем. Але підлітки цього не пропустять.

Хороший крок - спробувати подружитися з підлітком. У цьому повинні брати участь і новий претендент на роль члена сім`ї, і батько. Маленькі діти і діти молодшого шкільного віку, як правило, дуже швидко починають дружити з новим дорослим, але щоб подружитися з підлітком, доведеться пристойно «попітніти».

Що ще можна порадити, це категоричне невтручання «новенького» у виховний процес підлітка. Запам`ятайте. Колись ви, може, і будете сприйняті, як батьківська фігура, але все одно не як повноцінний батько, отже, завжди залишатиметься ніша, куди вам не можна навіть заглядати.

Неможливо в статті запропонувати вичерпні варіанти виходу з складного періоду особистих бажань підлітка і його розлучених батьків. Кожен випадок індивідуальний. У вас відбувається щось схоже? – приходьте до нас, психологів. Разом будуватимемо нову «переправу» в річці взаємин сім`ї.

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