Кермо автомобіля небезпечне для здоров'я

Ви коли-небудь замислювалися над тим, що кермо вашої машини може бути небезпечним для здоров`я? Дуже небезпечним! Тим часом експерти з британського університету Queen Mary запевняють, що на «бублику» звичайного середньостатистичного автомобіля міститься майже в дев`ять разів більше всіляких бактерій, ніж в... громадському туалеті.

Так, на одному квадратному дюймі керма фахівці виявили аж 700 бактерій – для порівняння, в туалеті їх 80! Причому серед виявлених бактерій є і вельми небезпечні, здатні викликати кишкові розлади і отруєння.

Але кермо виявилося далеко не найбільш заразливим місцем в машині – ще краще бактеріям живеться на підлозі багажника. Там на одному квадратному дюймі їх може бути близько 1000 штук.

Пояснення цьому феномену досить просте – виявляється, багато водіїв просто не миють кермо! Наприклад, в США тільки одна третина водіїв чистять кермо один раз в рік або частіше. Більшість же ніколи цього не роблять!

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