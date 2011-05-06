Як боротися з набряками ніг?

Змішайте в рівних кількостях оливкову і камфорну олію, змастіть цим складом ноги, ввітріть масажуючими рухами від пальців по коліна. Обгорніть кожну ногу тканиною, а потім шерстяною хусткою і залиште так на ніч. Цю процедуру робіть щодня протягом місяця.

Лимони мають легку сечогінну властивість. Цедру пропустіть через м`ясорубку і висушіть. Приймайте порошок цедри по 1/2 ч. л. 3 рази на день за 30 хв. до їжі, запиваючи теплою водою з ложкою меду.

Змішайте по 0,5 скл. морквяного соку, соку огірка і соку одного середнього лимона. Розділіть напій на 3 прийоми і пийте 3 рази на день, розбавляючи порцію наполовину теплою кип`яченою водою.

Коріння і зелень петрушки пропустіть через м`ясорубку. Склянку одержаної маси покладіть в скляний або емальований посуд, залийте двома склянками крутого кип`ятку і залиште в теплі на 8 годин. Настій процідіть, відіжміть, додайте сік одного лимона. Приймайте по 1/3 скл. протягом двох днів підряд, зробіть перерву на 3 дні, знову приймайте 2 дні підряд і т.д.

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