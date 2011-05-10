У жіночій підозрілості винні гормони

Нідерландськими ученими було відмічено, що частина жінок не ревнують своїх чоловіків. Вони вирішили з`ясувати, чому деякі жінки не підозрюють своїх чоловіків в зраді.

В ході експерименту випробовувані були розділені на дві групи. Жінкам з однієї групи вводили певну дозу гормону тестостерона, іншій – плацебо. Після цього їм пропонувалося проглянути фотографії незнайомих чоловіків і назвати ступінь довіри до них.

В результаті експерименту жінки, що одержували гормон, виявляли меншу довіру, ніж ті, які одержували плацебо. На підставі цього учені зробили висновок, що жінки, у яких гормону в крові мало, є довірливішими, ніж жінки з підвищеним його вмістом.

Така дія гормону на довірливість пов`язана з тим, що тестостерон пригнічує роботу іншого гормону, окситоцину, який підвищує лібідо у людей і дозволяє їм бути довірливими.

justlady.info