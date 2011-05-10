Алкоголь - це канцероген

Канцерогенний потенціал алкогольних напоїв виявився недооціненим, повідомляє Fox News. Ці дані були одержані групою фахівців австралійської неурядової організації Cancer Council. Звіт про їх дослідження опублікований в The Medical Journal of Australia.

Учені проаналізували захворюваність австралійців раком, а також рівень споживання алкоголю серед пацієнтів із злоякісними новоутвореннями. За даними дослідження, спиртне протягом тривалого часу вживали 5070 таких пацієнтів, що складає п`ять відсотків всіх випадків раку, зафіксованих в 2005 році.

Дослідники з`ясували, що алкоголь в надмірних кількості вживали 22 відсотки австралійок, що страждали раком грудей. При цьому, за даними попередніх досліджень, частка тих, що зловживають спиртним в цій групі хворих, складала від трьох до одинадцяти відсотків.

Крім того, надмірний рівень споживання алкоголю був зафіксований у 51 відсотка хворих раком стравоходу, 41 відсотка пацієнтів із злоякісними пухлинами ротової порожнини, а також семи відсотків хворих раком шлунку.

medportal.ru