Щоб схуднути, відмовтеся від овочів і фруктів

10:57, 10 травня 2011
Зарубіжні новини
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Як харчувалися наші дідусі

Автор нової книги про боротьбу з ожирінням стверджує, що найефективнішим способом позбавлення від зайвих кілограмів є відмова від вживання калорійних овочів і фруктів і від регулярних відвідин спортзалу.

Такий нетрадиційний погляд на боротьбу з ожирінням представлений в книзі Зої Харкомбі (Zoe Harcombe) «Епідемія ожиріння: Причини? Способи боротьби?» («The Obesity Epidemic: What Caused It? How Can We Stop It?»).

Автор стверджує, що для того, щоб назавжди забути про ожиріння, американцям і жителям інших західних країн слід пригадати про те, як харчувалися їх батьки і дідусі з бабусями, повернувши в свій раціон червоне м`ясо, яйця, рибу, масло і інші продукти, які не приводили до розвитку ожиріння у попередніх поколінь. Другим кроком до перемоги над ожирінням повинна стати відмова від перекушувань на користь трьох основних прийомів їжі, пише isra.com.

newsland.ru

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