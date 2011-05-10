Як лікувати пухирі на ногах?

Пухирі (водянисті мозолі) — часта проблема ніг в наші дні.

Маленькі пухирі сходять легко і швидко. Досить забезпечити чистоту шкіри на самому пухирі і навколо нього.

Хороші прості теплі соляні ванни (1 ст. ложка солі на літр води). Вода не повинна бути дуже гарячою. Ноги не варто розпарювати. Просто промийте і акуратно просушіть.

Дайте пошкодженому місцю на кілька днів спокій — і ніжки будуть вас знову радувати красою і здоров`ям шкіри.

Пухирі не можна проколювати або здирати. Якщо пошкодили шкіру на пухирі — обов`язково промийте і накладіть антисептичну пов`язку на місці порізу.

При появі сильного почервоніння, при великій площі пошкодження шкіри краще все-таки нанести візит до лікаря — до утворення пухирів можуть привести і інші причини крім тісного взуття: хімічні подразники, грибкові інфекції і т.д.

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