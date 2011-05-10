Горіхи їжте щодня

Багато людей прагнуть повністю виключити з свого раціону горіхи, оскільки вони достатньо калорійні. Цього робити не можна, оскільки горіховий жир украй необхідний нашому організму і відмовляючись від нього, ви тільки шкодите своєму здоров`ю.

Горіхи полішують стан нашої шкіри, роблять її здоровою. У горіхах міститься велика кількість амінокислот, необхідних організму, які не містяться у жодному продукті харчування. Звичайно, споживання горіхів повинне обмежуватися тими, хто серйозно вирішив схуднути.

Але, по п`ятдесят грамів горіхів в день можна з`їдати кожному, незалежно від того, яка у нього маса тіла. Якщо під час обідньої перерви ви поласуєте горіхами і сухофруктами, а не підете спустошувати їдальню, то вас не покидатиме відчуття легкості і прилива енергії.

Не варто забувати і про те, що за допомогою горіхів можна захиститися від розвитку багатьох серцево-судинних захворювань, а також від деяких видів раку.

Горіхи не тільки смачні, і вегетаріанцям відмінно замінюють м`ясо, але і здатні знижувати рівень холестерину в крові.

Крім того, горіхи є джерелом протеїнів.

Учені так само помітили, що любителям горіхів набагато легше вдається тримати свою вагу в нормі, ніж людям, які уникають їхнього вживання.