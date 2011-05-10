Чим корисна олія авокадо

За словами фахівців США, якнайкращі показники зі всіх рослинних олій має рослинна олія авокадо. Олію авокадо віджимають з м`якоті плодів, в яких міститься велика кількість насичених жирів, корисних вітамінів.

Завдяки вмісту в ній насичених жирів, помітно знижується рівень холестерину. Вітамін Е містить олію авокадо холодного віджимання. У ній міститься більше вітамінів, ніж в оливковій олії.

Олію застосовують при приготуванні різних страв. На олії можна приготувати печеню. Воно є відмінним засобом для шкіри. Її застосовують в косметичних засобах, які зволожують і живлять шкіру обличчя, рук.

Олія авокадо дуже живильна і ніжна, в ній міститься велика кількість корисних вітамінів, необхідних для людини.

newsland.ru