Ці прянощі очищають кров

Це природні біологічно активні добавки, здатні зробити харчування цілющим. Спеції - це насіння, листя, коріння, стебла, кора і квіти пряних рослин. У них містяться вітаміни і мінеральні речовини, необхідні організму людини для повноцінної життєдіяльності.

Серед прянощів є такі, які мають здатність очищати кров і запобігати появі пухлин. За версією американського видання «Planet Green», до них належать:

• Базилік, що містить вітаміни А, С, К, залізо, магній, марганець, калій і велику кількість флавоноїдів, які захищають від шкідливої дії всіх видів випромінювання

• Імбир, що має антивірусні і протизапальні властивості

• Фенугрек (шамбала), що знижує рівень холестерину в крові і має протизапальні властивості

• Петрушка, багата вітамінами, мінералами і клітковиною, сприяє нормальній перистальтиці

• Куркума, що має здатність пригнічувати зростання злоякісних пухлин.

Дослідження, проведене в Дослідницькому центрі Мичиганского університету (University of Michigan Comprehensive Cancer Center), показало, що комбінація з куркуми і чорного перцю значно ефективніше пригнічує зростання ракових клітин, ніж ці самі прянощі, що вживаються окремо.

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