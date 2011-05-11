3-річна дитина визначила у матері рак

Трирічний малюк, проявивши чудеса діагностики, визначив у мами ракове захворювання. Він помітив, що плямочка на шкірі у мами стає більшою і цим врятував їй життя.

Його мама, Джейн Гастард з Великобританії ніколи не звертала уваги на родимку у себе на шиї. І лише втручання її маленького сина, що відмітив, що новоутворення міняє форму, змусило жінку звернутися до лікаря. Після обстеження лікар діагностував у Джейн рак.

Цікаво, що крихта Йанто вперше вказав пальчиком на мамину відмітину, коли йому був рік. Пізніше, в три роки, він запитав у своєї мами, чому її плямочка на шиї збільшується. Спершу Джейн не надала цьому значення, але малюк все наполегливіше указував на її підозрілу родимку. Саме після цього жінка вирішила відвідати лікарів, повідомляє Медікфорум.

Лікарями достатньо швидко була діагностована рання стадія раку шкіри (злоякісна меланома). У цій стадії хвороба в переважній кількості випадків успішно лікується. Джейн був пройдений повний курс лікування і після необхідної терапії її організм звільнився від цієї небезпечної недуги.

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