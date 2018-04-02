Як схуднути на соках?

Натуральні соки з фруктів і овочів, а особливо якщо вони свіжовичавлені, мають приголомшливу поновлюючу і очисну силу. Чудова дія натуральних соків обумовлена тим, що в їх склад входить природна структурована вода, натуральні фарбувальні і ароматичні речовини, пектинові сполуки, органічні кислоти, ефірні олії, клітковина, фітонциди, вітаміни і мікроелементи, що дають внутрішній заряд людському організму. Вони містять величезну кількість вітамінів: А, С, Е, групи В (B, B2, B6) і інших. У натуральних соках прихований секрет довголіття і здоров`я, пише жіночий онлайн журнал InFlora.ru. А їх приготування за наявності соковижималки не складе труднощів. Про користь натуральних соків

Всі овочі і фрукти можна умовно розділити на три групи залежно від того, які вітаміни і цінні речовини вони містять.

1 група. Овочі і фрукти, які забезпечують організм в основному вітаміном С, а також вітамінами А і В, мінеральними речовинами, клітковиною і цукрами. До цієї групи входять: апельсини, грейпфрути, лимони, помідори, капуста (особливо квашена), агрус, смородина, лісові ягоди, полуниця, малина, стручковий перець, зелень петрушки.

2 група. Овочі і фрукти, які поставляють в організм людину головним чином каротин, а також вітамін С, вітамін В2, мінеральні речовини, клітковину, цукри. Це морква, абрикоси, диня, помідори, гарбуз, брюссельська капуста, цибуля-порей, зелені стручки квасолі і гороху, червоний перець, зелень петрушки, горобина.

3 група. Овочі і фрукти, в яких кількість вітамінів і мінеральних речовин невелика, вони містять вітаміни групи В і вітамін С, благотворно впливають на процеси обміну речовин в організмі. Це селера, огірок, буряк, редиска, ріпчаста цибуля, петрушка, груша, яблуко, слива, виноград, черешня.

Якими можуть бути натуральні соки?

Різноманітність натуральних соків радує, а їх можна розділити на 4 групи: фруктові, овочеві, ягідні і трав`яні соки. Найбільш низькокалорійними, але і найпріснішими на смак є овочеві соки, які містять більше мінеральних солей, ніж соки з фруктів або ягід.

Фруктові соки, будучи найкалорійнішими, краще за інших очищають організм від шкідливих продуктів життєдіяльності, шлаків і токсинів.

Ягідні соки також достатньо калорійні, але в порівнянні з овочевими, є справжнім джерелом вітамінів.

Трав`яні соки, не дивлячись на те, що по цілющих властивостях абсолютно не поступаються всім іншим, є менш популярними, через своєрідні смакові якості. Наприклад, сік з петрушки може стати прекрасним сечогінним засобом, показаним при хворобах нирок, а сік з селери сприяє підвищенню сексуальної енергії, соком кульбаби лікують алергії і недокрів`я.

Розвантажувальний день на натуральних соках У такі дні рекомендується протягом дня тільки пити різноманітні соки і повністю відмовитися від іншої їжі. Звичайно, максимально корисними будуть свіжовичавлені соки, а випити їх за день потрібно 1,5-2 літри.

Свіжовичавлені натуральні соки доведеться готувати самостійно, оскільки всі корисні речовини зберігатимуться в них не довше півгодини. Коли сік зберігається більш тривалий час, то під дією повітря і світла в ньому знищується більшість корисних речовин.

Рецепти натуральних соків для схуднення Корисніше за все в цілях схуднення пити суміш з різних соків. Можливо, спочатку смак таких напоїв буде незвичайним. Наприклад, дуже корисно змішувати в рівних пропорціях буряковий і морквяний соки, апельсиновий (1/4) і грейпфрутовий (3/4) соки, сік лимона (3/4) і апельсина (1/4). Або такий рецепт: на склянку томатного соку - чайну ложку соку з петрушки, а на склянку морквяного соку - чайну ложку соку з селери. При бажанні, а також на початковому етапі прийому таких соків їх можна розбавляти за смаком чистою водою.

Натуральні соки при схудненні

Натуральні соки можуть стати частиною дієти, наприклад, монодієти з низьким вмістом живильних речовин і вітамінів. Тому дієтологи рекомендують навіть під час строгих дієт для того, щоб забезпечити організм потрібними мікроелементами і вітамінами, пити свіжовичавлені соки. Але не варто сприймати цю рекомендацію, як заклик поглинати соки літрами, адже потрібно пам`ятати, що вони достатньо калорійні.

Як же правильно пити натуральні соки? По-перше, потрібно запам`ятати, що вживання фруктових соків веде до накопичення жирових відкладень. Відбувається це, тому що в таких соках багато цукру. Тому безконтрольний прийом великої кількості фруктових соків може стати навіть причиною ожиріння. З погляду схуднення невідповідним вважається сік апельсина, тому його прийом потрібно звести до мінімуму або зовсім виключити з раціону.

Якщо ви постійно сидите на дієтах, то включіть в свій раціон сік граната, оскільки він вважається найефективнішим засобом в боротьбі з анемією, яка часто розвивається у тих, хто дотримується різних дієт.

Гранатовий сік п`ється розбавленим, робити це можна за допомогою мінеральної води або інших соків (яблучного, морквяного).

Поєднання морквяного і гранатового соків - це справжня вітамінна бомба для організму.

Як правильно пити натуральні соки? Як вже мовилося, свіжовичавлені соки потрібно пити відразу після їх приготування. Овочі, фрукти або ягоди повинні бути стиглими, чистими (особливо овочі) і свіжими. Фрукти і овочі бажано використовувати з шкіркою, оскільки саме в ній зосереджено багато корисних речовин. Приймати соки потрібно перед їжею, оскільки їх засвоєння відбувається за 15-20 хвилин. Часто на початковому етапі після прийому соку спостерігається деяка реакція організму у вигляді неспокійного живота або невеликого розладу шлунку. Така реакція природна і свідчить про очисний процес в організмі. Максимальна кількість натуральних соків в день не повинна перевищувати 2 літри, а мінімальна - 600 мл. Не потрібно додавати в сік сіль або цукор, при бажанні краще заправити його медом, апельсиновою або лимонною цедрою, зеленню кропу або петрушки, тмином.

І важливо, щоб під час прийому соку у вас був спокійний настрій, ви нікуди не поспішали і одержували від вживання соку задоволення. Не можна випивати натуральні соки залпом або великими ковтками, їх потрібно пити поволі, невеликими глотками, можна через соломинку.

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