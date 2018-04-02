Як схуднути на соках?
Натуральні соки з фруктів і овочів мають приголомшливу поновлюючу і очисну силу...
Натуральні соки з фруктів і овочів, а особливо якщо вони свіжовичавлені, мають приголомшливу поновлюючу і очисну силу. Чудова дія натуральних соків обумовлена тим, що в їх склад входить природна структурована вода, натуральні фарбувальні і ароматичні речовини, пектинові сполуки, органічні кислоти, ефірні олії, клітковина, фітонциди, вітаміни і мікроелементи, що дають внутрішній заряд людському організму. Вони містять величезну кількість вітамінів: А, С, Е, групи В (B, B2, B6) і інших. У натуральних соках прихований секрет довголіття і здоров`я, пише жіночий онлайн журнал InFlora.ru. А їх приготування за наявності соковижималки не складе труднощів. Про користь натуральних соків
Про користь натуральних соків
Всі овочі і фрукти можна умовно розділити на три групи залежно від того, які вітаміни і цінні речовини вони містять.
1 група. Овочі і фрукти, які забезпечують організм в основному вітаміном С, а також вітамінами А і В, мінеральними речовинами, клітковиною і цукрами. До цієї групи входять: апельсини, грейпфрути, лимони, помідори, капуста (особливо квашена), агрус, смородина, лісові ягоди, полуниця, малина, стручковий перець, зелень петрушки.
2 група. Овочі і фрукти, які поставляють в організм людину головним чином каротин, а також вітамін С, вітамін В2, мінеральні речовини, клітковину, цукри. Це морква, абрикоси, диня, помідори, гарбуз, брюссельська капуста, цибуля-порей, зелені стручки квасолі і гороху, червоний перець, зелень петрушки, горобина.
3 група. Овочі і фрукти, в яких кількість вітамінів і мінеральних речовин невелика, вони містять вітаміни групи В і вітамін С, благотворно впливають на процеси обміну речовин в організмі. Це селера, огірок, буряк, редиска, ріпчаста цибуля, петрушка, груша, яблуко, слива, виноград, черешня.
Якими можуть бути натуральні соки?
Різноманітність натуральних соків радує, а їх можна розділити на 4 групи: фруктові, овочеві, ягідні і трав`яні соки. Найбільш низькокалорійними, але і найпріснішими на смак є овочеві соки, які містять більше мінеральних солей, ніж соки з фруктів або ягід.
Фруктові соки, будучи найкалорійнішими, краще за інших очищають організм від шкідливих продуктів життєдіяльності, шлаків і токсинів.
Ягідні соки також достатньо калорійні, але в порівнянні з овочевими, є справжнім джерелом вітамінів.
Трав`яні соки, не дивлячись на те, що по цілющих властивостях абсолютно не поступаються всім іншим, є менш популярними, через своєрідні смакові якості. Наприклад, сік з петрушки може стати прекрасним сечогінним засобом, показаним при хворобах нирок, а сік з селери сприяє підвищенню сексуальної енергії, соком кульбаби лікують алергії і недокрів`я.
Розвантажувальний день на натуральних сокахУ такі дні рекомендується протягом дня тільки пити різноманітні соки і повністю відмовитися від іншої їжі. Звичайно, максимально корисними будуть свіжовичавлені соки, а випити їх за день потрібно 1,5-2 літри.
Свіжовичавлені натуральні соки доведеться готувати самостійно, оскільки всі корисні речовини зберігатимуться в них не довше півгодини. Коли сік зберігається більш тривалий час, то під дією повітря і світла в ньому знищується більшість корисних речовин.
Рецепти натуральних соків для схудненняКорисніше за все в цілях схуднення пити суміш з різних соків. Можливо, спочатку смак таких напоїв буде незвичайним. Наприклад, дуже корисно змішувати в рівних пропорціях буряковий і морквяний соки, апельсиновий (1/4) і грейпфрутовий (3/4) соки, сік лимона (3/4) і апельсина (1/4). Або такий рецепт: на склянку томатного соку - чайну ложку соку з петрушки, а на склянку морквяного соку - чайну ложку соку з селери. При бажанні, а також на початковому етапі прийому таких соків їх можна розбавляти за смаком чистою водою.
Натуральні соки при схудненні
Натуральні соки можуть стати частиною дієти, наприклад, монодієти з низьким вмістом живильних речовин і вітамінів. Тому дієтологи рекомендують навіть під час строгих дієт для того, щоб забезпечити організм потрібними мікроелементами і вітамінами, пити свіжовичавлені соки. Але не варто сприймати цю рекомендацію, як заклик поглинати соки літрами, адже потрібно пам`ятати, що вони достатньо калорійні.
Як же правильно пити натуральні соки? По-перше, потрібно запам`ятати, що вживання фруктових соків веде до накопичення жирових відкладень. Відбувається це, тому що в таких соках багато цукру. Тому безконтрольний прийом великої кількості фруктових соків може стати навіть причиною ожиріння. З погляду схуднення невідповідним вважається сік апельсина, тому його прийом потрібно звести до мінімуму або зовсім виключити з раціону.
Якщо ви постійно сидите на дієтах, то включіть в свій раціон сік граната, оскільки він вважається найефективнішим засобом в боротьбі з анемією, яка часто розвивається у тих, хто дотримується різних дієт.
Гранатовий сік п`ється розбавленим, робити це можна за допомогою мінеральної води або інших соків (яблучного, морквяного).
Поєднання морквяного і гранатового соків - це справжня вітамінна бомба для організму.
Як правильно пити натуральні соки?Як вже мовилося, свіжовичавлені соки потрібно пити відразу після їх приготування. Овочі, фрукти або ягоди повинні бути стиглими, чистими (особливо овочі) і свіжими. Фрукти і овочі бажано використовувати з шкіркою, оскільки саме в ній зосереджено багато корисних речовин. Приймати соки потрібно перед їжею, оскільки їх засвоєння відбувається за 15-20 хвилин. Часто на початковому етапі після прийому соку спостерігається деяка реакція організму у вигляді неспокійного живота або невеликого розладу шлунку. Така реакція природна і свідчить про очисний процес в організмі. Максимальна кількість натуральних соків в день не повинна перевищувати 2 літри, а мінімальна - 600 мл. Не потрібно додавати в сік сіль або цукор, при бажанні краще заправити його медом, апельсиновою або лимонною цедрою, зеленню кропу або петрушки, тмином.
І важливо, щоб під час прийому соку у вас був спокійний настрій, ви нікуди не поспішали і одержували від вживання соку задоволення. Не можна випивати натуральні соки залпом або великими ковтками, їх потрібно пити поволі, невеликими глотками, можна через соломинку.