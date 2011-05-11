Чим небезпечні туфлі на шпильках

У гардеробі будь-якої представниці прекрасної статі можна побачити пару туфель на шпильках. Пересилюючи незручності і біль, дівчата наполегливо підіймаються на високі каблуки. Чому ж так відбувається?

Стереотипи краси закладені в нас на генетичному рівні, і обумовлені вони, як би дивно це не звучало, функціональною доцільністю. Зокрема, що стосується високих каблуків, то вони візуально подовжують гомілку, адже в давнину людям доводилося багато бігати, щоб полювати. І саме люди, що мали довгі гомілки і ноги, були найбільш швидкі, тому природа сформувала в підсвідомості людини стереотип: довгі ноги і гомілки - це красиво.

Туфлі на шпильках створюють спокусливий і сексуальний образ. Коли жінка балансує на високих каблуках, намагаючись зберегти рівновагу, м`язи її ніг напружуються, внаслідок чого ноги здаються рельєфнішими і подтянутішими, а сідниці більш пружними.

На жаль, високі каблуки жорстоко карають тих жінок, які носять їх постійно.

Організм людини може без особливої шкоди пристосуватися до каблуків заввишки до 4 см. При тривалому носінні взуття на вищому каблуці центр тяжіння тіла зміщується вперед, що приводить до серйозних проблем з опорно-руховим апаратом і навіть з органами малого тазу. Зокрема, розвивається деформація стопи, що веде до поперечної плоскостопості; ноги може зводити судомою унаслідок перенапруження литкового м`яза, виникає набряклість, тромбофлебіт; підвищені навантаження на колінні суглоби сприяють розвитку артриту.

Носіння високих каблуків дуже негативно впливає на хребет: нерівномірне навантаження на міжхребцеві диски і порушення його природної вигнутості викликають з часом сильні болі в спині і поясниці, а також приводять до хвороб органів малого тазу, унаслідок застою крові.

Найголовніше в цій справі, мабуть, є обмеження часу, що проводиться на високих каблуках, до 3-4 годин в день, а краще всього приберегти розкішні модельні туфлі для урочистих виходів в світ.

Хорошим рішенням матиме при собі зручну пару взуття, в яке можна перевзутися, якщо ноги на високих каблуках випробовуватимуть значну напругу.

Не менш важливим моментом є тренування м`язів ніг. Нескладні вправи, наприклад, перекладання на підлозі пальцями ніг невеликих предметів, значно зміцнять стопу.

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