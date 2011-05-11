Відвар вівса знімає тягу до тютюну і алкоголю
11:58, 11 травня 2011Зарубіжні новини
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Варити з календулою
Купити неочищений овес можна в зоомагазині. Покладіть його на блюдце і залийте водою для набухання. Через день-два зерна густо посадіть в горщик із землею. Пророщену зелень зрізайте і додавайте в салати. Особливо це допоможе тим, хто страждає закрепами і проблемами з травленням, часто піддається стресам.
1 скл. вівса кип`ятити 1 годину в 2 л води, за 5 хвилин до кінця варіння додати 2 ст. ложки сухої календули. Процідити. Цей відвар дають пити для зняття тяги до тютюну і алкоголю.
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