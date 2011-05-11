Молоко - натомість косметики

Молоко є не тільки корисним і смачним напоєм, але і прекрасним косметичним засобом. Навіть Авіценна стверджував, що цей продукт сприяє поліпшенню кольору обличчя, зводить плями на шкірі, піклується про її еластичність. У одній пипеточній краплі молока налічується більш як 100 мільйонів найдрібніших частинок жиру, що підсилює його засвоєння клітинами шкіри. А композиція з цінних речовин має прекрасну омолоджуючу дію на шкіру. А коли шкіра суха і схильна до лущення, то молоко просто необхідне. Якщо немає бажання або можливості прийняти молочну ванну, можна спробувати використовувати цей продукт для миття рук і умивання. Ви будете приємно здивовані результатом. Молоко використовуйте при умиванні як звичайну воду, тільки воно повинне бути жирним, а його температура кімнатною.

Якщо молоко регулярно вживати як косметичні засоби, то незабаром шкіра стане настільки ніжною, як у немовляти, а від зморшок не залишиться і сліду. Молоко, кефір, кисле молоко, мають живильні і вибілюючі властивост. Особливо добре їх використовувати навесні, коли на шкірі стають видніші пігментні плями і веснянки. А сметана і вершки краще дорогого крему покращують обмін речовин в клітинах шкіри. Чим шкіра жирніша, тим кисломолочні засоби повинні бути кисліші. Молочні маски необхідно тримати на шкірі близько 20-30 хвилин. Ну, а якщо шкіра суха і від маски з`явилося печіння, слід змити її теплою водою і нанести живильний крем. Відмінною маскою для обличчя є маска з йогурту. Вона підходить для будь-якого типу шкіри. 2 ст. ложки йогурту змішати з 2 столовими ложками дріжджів, і додати пару крапель вітаміну Е. Змити маску через 20-25 хвилин теплою водою.

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