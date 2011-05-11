Чим корисна паротерапія?

Поки людина знаходиться в парилці, шкіра і м`язи під дією вологого і гарячого повітря розігріваються, втома випаровується, обмінні процеси нормалізуються, та і взагалі всі системи організму тонізуються. До того ж, регулярні відвідини лазні добре впливають на серцевий м`яз. Звичайно, відвідувати сауну або лазню потрібно тільки в тому випадку, якщо у вас немає проблем із здоров`ям. А краще всього заздалегідь проконсультуватися з лікарем.

Паротерапія чудово сприяє тому, що з організму виводяться шлаки, які бувають для людини токсичні. Плюсом є і те, що виводяться речовини не через нирки, а з потом, через шкіру.

Так само, паротерапія відмінний засіб для розслаблення м`язів, дозволяє відпочити і просто розслабитися.

Є деякі правила, яких потрібно дотримуватися перед тим, як увійти до парної. По-перше, потрібно ретельно вимитися і бажано, без мила, потім дуже добре витертися. На голову необхідно пов`язати бандану з бавовняної тканини, можна надіти шерстяну шапочку, щоб захиститися від перегріву. У перервах між заходами обов`язково випити чаю, щоб заповнити запаси рідини в організмі, втраченої з потом.

Деякі любителі лазні замість простої води в лазні використовують відвари цілющих трав.

Застосування віників так само вельми сприятливо позначається на організмі людини. Віник діє, немов массажер, і здатний прибрати болі. Все залежить від того, з якого віник дерева. Наприклад, віник з липи здатний допомогти при перших ознаках застуди, а березовий позбавити від болів в м`язах і суглобах.

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