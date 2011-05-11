Український лікар-терапевт помер у Лівії від серцевого нападу

Труну з тілом українського лікаря, який помер у Лівії від серцевого нападу, планується доставити в Україну 12 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, Посольство України у Лівії здійснило комплекс заходів для підготовки відправки тіла громадянина України на Батьківщину.

Він нагадав, що лікар-терапевт, який працював у медичному центрі, помер 2 травня у місті Тобрук від серцевого нападу. Оскільки Тобрук знаходилося на підконтрольній повстанським силам території, підготовка відправки тіла потребувала кількох днів.

Співробітники консульського відділу Посольства України у Лівії здійснили усі необхідні процедури, пов’язані з оформленням свідоцтва про смерть і відправкою тіла померлого на Батьківщину.

Відправка труни запланована сьогодні з Каїра о 19.05 літаком турецьких авіаліній. Прибуття до Одеси очікується на 12 травня о 12.20.