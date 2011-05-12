Африканські кіски ведуть до облисіння
09:07, 12 травня 2011Зарубіжні новини
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Ранні лисини у африканок
Африканські кіски – це оригінальна зачіска, яка поступово приведе до ще однієї оригінальної зачіски – лисини. Так вважають американські дерматологи, які пов`язують 30% раннього облисіння африканок з їх традиційними зачісками.
Все річ не стільки в кісках, а в тугості, з якою вони зав`язані. Такі дії з волоссям травмують шкіру черепа і сприяють випаданню волосся.
Чергування модних «тугих» зачісок з використанням агресивних хімічних перукарських засобів, призводить до того, що в зрілому віці жінкам вже не обійтися без парика.
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