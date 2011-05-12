Рецепт напою довголіття

Французькі дослідники склали рецепт напою з натуральних компонентів, - що захищає від хвороб серця і судин і продовжує життя.

Про цей успіх фахівців з Університету Страсбурга надрукувало видання The Daily Mail, яке не стало втаювати від читачів спосіб приготування чудового напою, сприяючого довголіттю. Для його приготування знадобиться декілька фруктових соків, що знижують ризик розвитку хвороб серця і інсульту. До рецепту коктейля довголіття увійшли яблука, голубика, виноград, полуниця, брусниця, чорноплідна горобина і плоди барбадоської вишні.

Крім того, у всіх плодах у великій кількості містяться поліфеноли, які захищають серце і очищають кровоносні артерії, що було доведене в лабораторних умовах. Спочатку напій тестували на тварин (свинях). Проте остаточний рецепт коктейля був затверджений тільки після успішного експерименту на 80 добровольцях.

Спостереження показали, що складений ученими напій розслабляв стінки судин, і в результаті спостерігалося збільшення притоки крові до серця, яке таким чином одержувало більше речовин і цілющого кисню.

medinfo.ua