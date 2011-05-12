Як позбутися целюліту в домашніх умовах

Перше, що потрібно зробити – це контрастний душ. Все тіло обливати не обов`язково, можна обливати тільки проблемні місця. Дуже добре було в процесі робити масаж спеціальною антицелюлітною щіткою. Ця процедура допоможе вам поліпшити кровообіг і надати шкірі більшої еластичності, яку вона втрачає при розвитку целюліту.

Друге, на що потрібно звернути увагу, це прийом гарячих ванн з додаванням морської солі. У ванні досить провести хвилин 20, щоб одержати ефект. У гарячій воді пори шкіри розширюються і очищаються, тіло розслабляється. Дуже добре додавати у воду небагато меду, настої трав ромашки і шавлії. Це вам жодною мірою не пошкодить, але дасть вашій шкірі масу вітамінів і корисних речовин. Після ванни непогано було б зробити легкий масаж, так би мовити закріпити результат.

Третє, це масаж - медовий. Цей вид масажу ви можете застосовувати в домашніх умовах без жодного ризику для Вашого здоров`я, перед цим небагато розібравшись з технологічним процесом медового масажу. Медовий масаж дуже добре очищає шкіру від непотрібних елементів, які сховалися глибоко у вашому тілі, при цьому медовий масаж не тільки додає вашій шкірі еластичності, покращує циркуляцію крові і обмін речовин в організмі, але і поповнює ваше тіло вітамінами через шкіру.

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