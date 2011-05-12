Два кубики льоду позбавлять від мішків під очима

Найчастіше жінки користуються зволожуючими кремами, але користуються абсолютно неправильно. Крем потрібний для того, щоб зволожити суху і зморшкувату шкіру, щоб вона узяла потрібну кількість вологи і через пару годин стерти його, оскільки шкіра повинна дихати. Він надає шкірі блиск і еластичність і вона знову стає молодою. Прибрати мішки під очима можна, відвідавши косметолога, але це недешеве задоволення і займає силу-силенну часу.

Багато хто користується домашніми перевіреними способами. Одна чайна ложка шавлії, залита 100 мл кип`яченою води, і все це настояти під закритою кришкою хвилин 15 -20. Після чого поділити одержаний настій на дві частини, одну частину потрібно охолодить, а другу нагрівати, але щоб вона не була сильно гарячою. Починати робити компрес потрібно з теплого настою. Потрібно намочити два шматочки вати і покласти їх на очі на 10 хвилин, потім те ж зробити з холодним настоєм.

І звичайно ж не можна не пригадати про уранішню процедуру з двома кубиками льоду. Берете два кубики льоду і водите ними по лініях навколо очей, але не перестарайтеся, оскільки тривала процедура може принести шкоду.

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