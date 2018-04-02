Чим корисний тайський масаж?

Тайланд є, поза сумнівом, однією з найбільш екзотичних країн. Це центр різних і дивовижних розваг, в інтимній сфері зокрема. Тому дуже часто таке поняття, як «тайський масаж», асоціюється з еротичним масажем. Це глибока помилка. Ці масажі не мають абсолютно нічого спільного, хіба що вельми віддалено. По своїй дії на організм тайський масаж вважається дієвою лікувальною процедурою. Історія тайського масажу

Історія традиційного тайського масажу налічує близько 2500 років. Зароджувався він в Індії, але повністю сформувався і розвинувся в Таїланді. Засновником даної процедури вважається знаменитий йог Джівака Кумарбхаша. Він вважався талановитим цілителем, його запрошували лікувати королів і принців, а також він трепетно піклувався про свого друга Будду.

Майстерності тайського масажу навчали в храмах, що носять назву Вати. Досі найбільш висококваліфіковані фахівці це ті, що пройшли підготовку у Ваті По. Це популярний Центр Тайської Медицини і Масажу.

Техніка тайського масажу Через все людське тіло проходять непомітні енергетичні лінії, на яких знаходяться важливі акупунктурні точки. Ці точки відповідають за роботу всіх систем організму і його органів. При їх закупорці виникає енергетична блокада, саме це є причиною безлічі захворювань. Тайський масаж направлений на дію на ці невидимі енергетичні лінії.

Тайський масаж, або як його ще називають йога-масаж, направлений на м`яке розтягування і масажування енергетичних ліній. Вважається, що для досягнення максимальної користі тайського масажу його повинна робити людина, з якою налагоджений тісний духовний контакт.

Дію на енергетичні точки можна проводити пальцями, долонями, ліктями, колінами і навіть ступнями. Перехід між прийомами повинен бути максимально плавним.

Сеанс масажу повинен починатися в положенні лежачи на спині, а закінчуватися лежачи на животі. Тривалість ефективного сеансу тайського масажу приблизно 2-2.5 години.

Одним із завдань тайського масажу є необхідність розтягнути кожен м`яз, при цьому поліпшується суглобова рухливість. Але з цим потрібно бути дуже обережним, у кожного є свій поріг чутливості, і якщо його перетнути, то вийде не користь, а шкода.

Але яким би простим не здавався тайський масаж, все ж таки краще довіряти себе професіоналові. Все не так просто, як здається на перший погляд, та і грань між користю і шкодою в цьому питанні дуже тонка.

Корисна дія тайського масажу

Ця процедура не тільки допомагає зняти напругу зі всього тіла, але також сприяє поліпшенню кровообігу, обміну речовин, рухливості суглобів. Тайський масаж сприяє виведенню з організму шлаків і токсинів, зміцненню м`язів всього тіла. Тайський масаж має омолоджуючий ефект, а також значно стимулює імунітет. Ця процедура знижує ризик розвитку атеросклерозу і інших проблем з судинами. Тайський масаж є відмінним засобом для профілактики і лікування мігрені і головних болів, артриту, болей в спині і поясниці, проблем з травленням, він нейтралізує практично всі негативні наслідки, що викликають стреси, яких у наш час немало.

Протипоказання до тайського масажу

Існує ряд протипоказань до застосування такої процедури, як тайський масаж. Його категорично не можна проводити при серйозних серцево-судинних захворюваннях. Високий артеріальний тиск також вважається вагомим протипоказанням. Не можна робити тайський масаж при остеопорозі, ревматоїдному артриті, в період вагітності і лактації, у відновному періоді після операцій, при будь-яких онкологічних захворюваннях, а також при гемофілії.

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