6 фраз, що вбивають Ваш успіх

Учений-психолог із США Джон Кехо, ідеолог психологічної теорії формування успішної особи на основі техніки позитивного твердження, наводить фрази, які слід виключити зі свого лексикону, якщо Ви хочете добитися позитивних змін в своєму житті і відчувати себе щасливою людиною. Отже, на думку Джона Кехо, слід замінити ствердними антонімами наступні фразочки:

•Я не умію спілкуватися з людьми

•Я знаю, що зроблю помилку

•Я провалюся

•Я ніколи цього не доб`юся

•Я завжди програю

•Це неможливо

Це - 6 гальм на шляху Вашого розвитку, - стверджує відомий психолог, і якщо Ви позбавитеся їх, Вас неодмінно чекають нові успіхи!

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