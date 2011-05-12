6 фраз, що вбивають Ваш успіх
12:33, 12 травня 2011Зарубіжні новини
1
6 гальм на шляху розвитку
Учений-психолог із США Джон Кехо, ідеолог психологічної теорії формування успішної особи на основі техніки позитивного твердження, наводить фрази, які слід виключити зі свого лексикону, якщо Ви хочете добитися позитивних змін в своєму житті і відчувати себе щасливою людиною. Отже, на думку Джона Кехо, слід замінити ствердними антонімами наступні фразочки:
•Я не умію спілкуватися з людьми
•Я знаю, що зроблю помилку
•Я провалюся
•Я ніколи цього не доб`юся
•Я завжди програю
•Це неможливо
Це - 6 гальм на шляху Вашого розвитку, - стверджує відомий психолог, і якщо Ви позбавитеся їх, Вас неодмінно чекають нові успіхи!
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter