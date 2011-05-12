Віра корисна не тільки для душі, але і для тіла

Активно сповідувати яку-небудь релігію, наприклад, християнство, корисно для здоров`я, показали останні дослідження. Віра робить людей щасливішими і оптимістичними, дає відчуття благополуччя, знижує рівень депресії, гостроту самоти, а також зменшує тягу до наркотиків і спиртного, стверджує група лікарів, що проаналізували більш як 1200 досліджень і 400 відгуків на цю тему.

"Переважна більшість наукових досліджень відзначає позитивний ефект віри на здоров`ї, зокрема, в плані захисту від хвороб, лікування і швидшого одужання", - мовиться в доповіді "Користь християнської віри для здоров`я", написаній доктором Олексієм Банном і Девідом Рендаллом з Християнського медичного братства.

Вони звертають особливу увагу на одне дослідження, яке довело: люди, які регулярно відвідують церкву, живуть до 14 років довше, ніж ті, хто не відвідує богослужіння. Висновки дослідників підкріплюють точку зору Ендрю Сімса, колишнього президента Королівського коледжу психіатрів, який раніше нарікав на те, що приділяється недостатня увага користі віри для здоров`я.

newsland.ru